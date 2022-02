Zanetti si prepara contro il Napoli: Osimhen è il pericolo numero uno

Tuttosport – Zanetti prepara la sfida contro il Napoli: Osimhen è il pericolo numero uno.

Il Venezia corre ai ripari, dopo aver recuperato tutti i giocatori positivi al Covid, si presenta un pericolo da non sottovalutare. Il Napoli, dal canto suo, ha ritrovato Victor Osimhen, e la sua presenza non tranquillizza la squadra di Zanetti che cambia totalmente modalità di gioco. Non concederà il fianco ad un attacco mortifero e lascerà il pallino di gioco agli azzurri per difendere basso e provare il contropiede con Okereke.

