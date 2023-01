Zaniolo, passo indietro del Milan, c’è solo il Bournemouth

L’edizione odierna di Sportmediaset si concentra sull’attaccante della Roma Nicolò Zaniolo e sull’offerta da parte del Bournemouth.

Sportmediaset si focalizza sull’attuale situazione di Nicolò Zaniolo. Se precedentemente l’attaccante giallorosso aveva ricevuto un’offerta da parte del Milan, adesso il club rossonero sembra essersi tirato indietro, dunque rimarrebbe soltanto il Bournemouth. Secondo quanto riportato però Nicolò Zaniolo non sembrerebbe tanto intenzionato a giocare in Premier League.

Ecco quanto riportato in merito:

“Il club inglese è arrivato a 30 milioni di euro più bonus, avvicinandosi molto ai 40 milioni che è la valutazione che la Roma dà a Zaniolo, mentre il Milan si è fermato una decina di milioni più indietro. Friedkin, che già non voleva rinforzare una diretta concorrente alla corsa per la qualificazione alla Champions League, ha un motivo in più quindi per spingere il giocatore in Premier League. Il problema è che l’esterno offensivo non è per nulla convinto del Bournemouth, che sta lottando per restare nella massima divisione inglese e che nelle prossime ore farà un ulteriore tentativo per convincerlo della bontà del progetto. Uno stallo che sembra portare alla permanenza di Zaniolo alla Roma, una situazione che però non conviene né a lui né alla società. Se da un lato il club gli ha fatto capire che per lui non ci sarebbe spazio di qui a fine stagione (Mourinho per esempio ha già fatto sapere che, nel caso, non lo convocherebbe per il Napoli), dall’altro la scadenza nel 2024 rischierebbe di portare quasi a zero la forza della Roma nel prossimo mercato estivo quando la valutazione dell’azzurro scenderebbe ancora, sia per lo status di giocatore fuori dal progetto sia per il solo anno di contratto rimasto.”

