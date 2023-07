Corriere dello Sport – Zanoli è tornato, c’è idea prestito: in caso di partenza Faraoni in pole.

Zanoli è tornato in azzurro, e Garcia è pronto a valutarlo durante il ritiro estivo a Dimaro. Per il giovane talento, oltre al Genoa, le pretendenti sono aumentate e il Napoli non si priva di pensare nuovamente al prestito per favorire la sua crescita. Nel caso in cui, il tecnico azzurro dovesse optare per la partenza del ragazzo, in pole ci sarebbe Faraoni del Verona. Questa, però, è solo un’idea da valutare nelle prossime settimane.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

AD Sassuolo Carnevali annuncia la cessione di Frattesi: il nuovo club

Gara amichevole Napoli-Spal, biglietti in vendita: prezzi e modalità d’acquisto

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Milan, accordo con Reijnders raggiunto