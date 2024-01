Tmw – Zanoli in prestito: nelle prossime ore ufficiale alla Salernitana

Secondo il portale online, la Salernitana, dopo aver concluso l’affare per Niccolò Pierozzi, è pronta a chiudere anche per Alessandro Zanoli, classe 2000, per completare la fascia dei granata. Il giocatore sarà preso in prestito e la trattativa dovrebbe sbloccarsi nelle prossime ore. Il giovane, di proprietà del Napoli, negli ultimi mesi non ha avuto molta possibilità di esprimersi sul campo e ha deciso approdare altrove per ritagliarsi più spazio, per questa seconda metà di campionato.

