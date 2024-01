Zanoli sempre più vicino al Genoa, si attende il via libera

Il giornalista Alfredo Pedullà ha riportato le ultime sulla trattativa tra Napoli e Genoa per il difensore Alessandro Zanoli.

Alessandro Zanoli sarebbe sempre più vicino al Genoa. Il difensore del Napoli sarebbe nel mirino del club rossoblù ormai da un po’ di tempo ed il via libera per il trasferimento dovrebbe arrivare a breve. Questo perché il Napoli potrebbe accogliere in tempi brevi il difensore Pasquale Mazzocchi

Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha fatto il punto della situazione sulla questione.

Ecco quanto riportato in merito sul proprio sito ufficiale:

“Alessandro Zanoli e il Genoa. Una settimana fa vi avevamo raccontato il forte pressing del club rossoblù, ma anche la necessità di dover aspettare che il Napoli chiudesse l’operazione Mazzocchi, com’è avvenuto poche ore fa. Adesso ci sono tutte le condizioni per andare fino in fondo con il Genoa, con il via libera atteso per regalare un nuovo specialista di fascia a Gilardino.”

Fonte immagine in evidenza: (da Magic Zurawski) – Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

La Juventus di corto muso batte la Roma e si avvicina all’Inter

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Elisabetta Canalis, il 2024 sarà un anno molto ricco