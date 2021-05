Zazzaroni: “Con Mourinho non escludo uno tra Sarri o Allegri al Napoli”

Zazzaroni sul prossimo allenatore del Napoli

Il giornalista Ivan Zazzaroni, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Crc, dove ha parlato di chi possa essere il prossimo allenatore del Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Su Spalletti non ho notizie particolari, so che è rientrato nel giro di telefonate fatte dal presidente Aurelio De Laurentiis quando ha chiamato diversi allenatori. Per il Napoli non escluderei le piste Sarri e Allegri. Se De Laurentiis e Giuntoli inoltrassero una proposta seria a Sarri, il tecnico toscano ci penserebbe con attenzione. De Zerbi è vicino alla Shakhtar. Non ha ancora dato il suo sì definitivo, ma la sua idea è ripercorrere le orme di Ranieri con tante esperienze all’estero. Mourinho? Nella Capitale non si parla d’altro, l’abbiamo chiamato ciclone Mou. Adesso però la Roma gli dovrà mettere a disposizione una squadra molto competitiva.”

