Corriere dello Sport – Zazzaroni: “Esaltazione eccessiva per Spalletti, mi auguro che riesca a trasformare Locatelli in un Lobotka”.

Ivan Zazzaroni, nel proprio editoriale per il quotidiano, ha commentato l’eccessivo entusiasmo per l’arrivo del ct Spalletti in Nazionale: “Le capacità che gli vengono riconosciute, l’entusiasmo di chi non desiderava altro. Ha il pieno sostegno del presidente federale. E poi il vento caldo di uno storico scudetto. Il clima favorevolissimo derivato dalla frattura (scomposta) sanabile solo col tempo, forse, tra gli italiani e il Predecessore, infine l’appoggio della stampa, così sensibile ai cambiamenti. Specie quando sono freschi.

Innumerevoli elogi sono stati indirizzati al nuovo ct, accompagnati da qualche esaltazione eccessiva, ancorché sospetta, che penso non abbia gradito. Luciano non ama i soffietti: ad esempio, che in futuro potrebbe impiegare Zaniolo o Chiesa da falso nueve, soluzione – peraltro – che in corso d’opera provò anche il Predecessore. Spalletti è bravo bravissimo. Per il bene che voglio alla Nazionale mi auguro che, nonostante i pochi giorni di lavoro riservati ai commissari tecnici, riesca a trasformare Locatelli in un Lobotka, Chiesa – quando l’avrà a posto – in un Kvara e Ciro, o chi per lui, in un Osimhen”.

Fonte foto: Flickr.com

