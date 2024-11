Corriere dello Sport – Zazzaroni stuzzica Marotta: “Tutti i suoi soldatini contro Conte”

Il direttore del quotidiano, Ivan Zazzaroni sull’edizione odierna: “Antonio Conte fa paura! Letta ieri, di martedì, sul web: «Lukaku graziato, era da rosso. Giallorossi infuriati». Dopo aver sentito domenica in tv: «Perché Conte non ha parlato oggi?». Pe-pe pe-pe pe-pe pe-pe be-ppe! Eccoli, sono di nuovo loro, i soldatini di Beppe – qualcuno li chiama così -, giornalisti, opinioninteristi, original marines e talent che, non appena viene – direttamente o trasversalmente – chiamato in causa il neopresidente dell’Inter, cominciano ad agitarsi per poi partire all’attacco del nemico.

Dubito tuttavia che l’input giunga loro dallo stesso Marotta, il quale ha ben altri pensie- ri: e poi non serve nemmeno che intervenga, visto che i soldatini sono più realisti del re. Il bersaglio del mese, e forse dell’anno, per la pattuglia acrobatica – gli stukas volano a mezza altezza – è l’“intelligente” Antonio Conte, autore – ricorderete – del ritorno allo scudetto proprio dell’Inter”.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Torino-Napoli, Vanoli potrebbe puntare su Nije

Meret, l’agente: Il rinnovo è la nostra priorità”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Giletti svela: famoso calciatore ha picchiato una donna