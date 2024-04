La Gazzetta dello Sport – Zielinski ai saluti, torna di moda anche Lo Celso

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul lavoro di Manna, per cercare un degno sostituto di Piotr Zielinski. Ecco la lista aggiornata:

“Aurelio De Laurentiis e il suo staff hanno iniziato a buttare ami in giro per l’Europa, alla ricerca di un doppio colpo internazionale: c’è il talento dello Shakhtar Georgiy Sudakov in cima alla lista dei desideri del presidente del Napoli, che vede nell’ucraino il nuovo Zielinski. Ma si lavora anche su Guido Rodriguez del Betis e Giovani Lo Celso del Tottenham, un vecchio pallino per il club azzurro”.

