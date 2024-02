Zielinski all’Inter, spuntano le cifre dell’ingaggio

La Gazzetta dello Sport ha parlato dell’ingaggio del centrocampista Piotr Zielinski quando vestirà la maglia dell’Inter.

È da giorni che si parla del trasferimento di Piotr Zielinski all’Inter. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha analizzato l’ingaggio del centrocampista polacco, che dovrebbe essere molto alto.

Ecco quanto si legge:

“L’arrivo di Zielinski, in un centrocampo che ha già Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Frattesi e Asllani (se ne andranno Sensi e Klaassen), va letto come la volontà di innalzare il tasso tecnico per fare davvero delle rotazioni a 360 gradi durante tutto il corso della stagione. Anche perché il polacco avrà un ingaggio pesante: 4,5 milioni più bonus a stagione per 4 anni (ultimo è un’opzione a favore del club). Il tutto senza Decreto Crescita. Insomma, guadagnerà molto di più dei partenti Sensi e Klaassen messi insieme.”

