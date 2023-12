la Repubblica – Zielinski corteggiato da Inter e Juve: a Napoli è scontento

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sui malumori dei giocatori del Napoli. Oltre ad Elmas, nella lista degli scontenti c’è anche Piotr Zielinski.

Il polacco, proprio come il macedone ed Osimhen, è in bilico per quanto riguarda il fronte rinnovo. Il centrocampista, però, ha ricevuto offerte allettanti da Inter e Juventus, ma ciò nonostante, il Napoli non smette di credere che la strada del prolungamento sia ancora percorribile. Le prossime settimane saranno decisive, intanto da gennaio sarà un parametro zero.

