Le pagelle – Zielinski fuori fase: “Rilanciato da titolare non brilla”

I quotidiani hanno commentato la performance di Piotr Zielinski. Il giocatore torna titolare ma delude le aspettative di tifosi e stampa:

Per La Gazzetta dello Sport è da 5 in pagella, il peggiore in campo per il Napoli. il Corriere della Sera, stesso voto 5:“Chi sperava sentisse già aria di derby resta deluso. Non entra mai davvero in partita”. Commenta anche Tuttosport che lo boccia, un altro 5: “Rilanciato da titolare non brilla”.

