Zielinski il peggiore in Lazio-Napoli, i voti in pagella

Piotr Zielinski è stato bocciato dai maggiori quotidiani dopo la sfida tra Lazio e Napoli terminata con un pareggio.

Il giorno dopo Lazio-Napoli il centrocampista Piotr Zielinski non ha raggiunto alcuna sufficienza nelle pagelle dei maggiori quotidiani.

Di seguito quanto si legge:

La Gazzetta dello Sport – 5,5: “Ritrova la titolarità, ma non è sereno e si vede. Gestisce ma non riparte, penetra ma non calcia. Trotterella e non porta qualità sulla trequarti”.

Il Corriere dello Sport – 5: “Mollato al suo destino (all’Inter), rispolverato da Mazzarri. Velocità ridotta, folate polverose. Una punizione fuori, per il resto solo disagi.”

Tuttomercatoweb – 5,5: ““E’ un giocatore importante per noi, finché sarà qui deve mettersi a disposizione”, ha detto Meluso su di lui nel pre-partita. La gara di oggi non l’ha aiutato: un solo tiro dalla distanza, ribattuto.”

