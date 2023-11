La Gazzetta dello Sport – Zielinski in dubbio, Mazzarri punta ad Elmas: il macedone scalpita.

L’edizione odierna del quotidiano, ha focalizzato l’attenzione sulle condizioni di Piotr Zielinski. Il giocatore, dopo una forte tonsillite potrebbe non essere rischiato, Mazzarri pensa ad Elmas per sostituirlo: “L’ottimismo recente non coincide ancora con la certezza di un suo impiego dal primo minuto. Il giocatore polacco, così come Meret che non dovrebbe essere rischiato, ha proseguito un lavoro ibrido tra campo e palestra, dopo l’infezione alle vie respiratorie che gli ha impedito di onorare gli impegni con la sua nazionale. Le risposte alle sollecitazioni quotidiane sono state positive, sul piano prettamente medico appare ristabilito, ma la prudenza è obbligatoria. L’opzione alternativa è Elmas, il macedone scalpita e reclama spazio”.

