Sky Sport – Zielinski, incontro positivo tra l’agente e ADL: il rinnovo è possibile.

Per quanto riguarda la situazione di Piotr Zielinski, nelle scorse ore c’è stato un incontro tra la dirigenza del Napoli e l’entourage del giocatore. Il centrocampista è in scadenza nel 2024, e secondo quanto riferito dal canale tv, l’incontro tra le parti è stato positivo. Dunque, cresce la fiducia per il club, e per il giocatore, di poter proseguire ancora insieme.

Fonte foto: Flickr.com

