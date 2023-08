Corriere dello Sport – Zielinski infelice, addio al Napoli sofferto: intanto ADL aspetta i 30mln.

Piotr Zielinski è la vittima da sacrificare in questa sessione di mercato estiva. Il giocatore ha accettato l’offerta avanzata dall’Al-Ahli, che ha promesso al Napoli 30 milioni di euro, e trentasei al giocatore per il prossimo triennio. Vivranno poi (quasi) tutti felici e contenti, perché secondo alcune testimonianze, Piotr e sua moglie Laura, non lasceranno la città gioiosi nonostante il ricco ingaggio. Lo strappo iniziale è doloroso, ormai a Napoli erano di casa, ma secondo quanto detto dal quotidiano, prima o poi se ne faranno una ragione.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli su Gabri Veiga, ecco l’offerta del club azzurro

Napoli, ecco quando potrebbe partire Osimhen

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Lazio, torna in auge un nome per il centrocampo