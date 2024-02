Zielinski-Inter, i dettagli sul nuovo contratto del centrocampista

Il Corriere dello Sport si è soffermato sul passaggio di Piotr Zielinski all’Inter, in particolare sulle cifre del nuovo contratto.

Sembra ormai quasi imminente il passaggio del centrocampista Piotr Zielinski all’Inter. Il giocatore avrebbe già effettuato le visite mediche con il club nerazzurro ed Il Corriere dello Sport si è soffermato sul contratto su cui presto ci sarà la sua firma.

Di seguito quanto si legge sul noto quotidiano in merito alle cifre:

“L’Inter sta completando gli ultimi passi per chiudere i due primi rinforzi a costo zero. Zielinski si lega all’Inter per 4 anni, con ingaggio da 4,5 milioni a stagione, bonus alla firma di 3, più commissione per i suoi rappresentanti di altri 4. Il polacco domenica non è rientrato a Napoli con la squadra, andrà a rafforzare un centrocampo dal quale usciranno Sensi e Klaassen.”

Fonte foto in evidenza

