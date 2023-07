Corriere dello Sport – Zielinski-Lazio, è dura ma non impossibile: Sarri lo aspetta.

L’edizione odierna del quotidiano, è tornata sull’interesse della Lazio per Piotr Zielinski: “È ripreso il dialogo anche con De Laurentiis. La Lazio insiste per Piotr Zielinski, in scadenza di contratto nel 2024. Respinta la prima offerta: 20 milioni più 5 di bonus. Pare che il presidente del Napoli ne abbia chiesti 35, solo cinque in meno facendo riferimento ai 40 incassati per Milinkovic. È dura, ma non impossibile, la variabile sarebbe legata al rinnovo del polacco con il Napoli. Sarri lo aspetta, gli ha manifestato da mesi il suo interesse, lo ha allenato anche in precedenza all’Empoli: legame solidissimo, ma certo Zielinski si dovrebbe separare dai campioni d’Italia. Non dovrebbe andare in Arabia Saudita. Tra le alternative spicca il nome di Joey Veerman, mezzala olandese del Psv Eindhoven. Precede la candidatura di Gedson Fernandes, 24 anni, mediano del Besiktas”.

Fonte foto: Flickr.com

