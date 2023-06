La Stampa – Zielinski può diventare un giocatore della Juve, se Giuntoli chiude con i bianconeri.

L’incredibile notizia arriva dal quotidiano, che ha svelato il piano di Cristiano Giuntoli in accordo con la Juventus. Nella giornata odierna, la faccenda inerente al trasferimento del direttore sportivo in bianconero, potrebbe finalmente concludersi in positivo. Secondo le testimonianze, però, parrebbe che il ds avrebbe inserito anche il profilo di Piotr Zielinski, che per 30 milioni di euro potrebbe diventare un giocatore della squadra di Torino.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, Garcia felicissimo del benvenuto avuto dai tifosi

Marfella verso l’addio al Napoli, non ci sarà il rinnovo di contratto

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Oroscopo del giorno 29 Giugno 2023 a cura di Artemis