Zielinski, rinnovo ad un passo: entrambe le parti vogliono chiudere

Piotr Zielinski ha ufficialmente abbandonato la pista araba. Il centrocampista è pronto a rinnovare fino al 2026 o 2027, con un ribasso a 3 milioni di euro all’anno. A parlarne è l’esperto di mercato Nicolò Schira: “Piotr Zielinski è a un passo per estendere il suo contratto con Napoli. Guadagnerà 3 milioni di euro all’anno più bonus. Ultimi dettagli sulla fine del contratto. Chiede almeno fino al 2027, mentre la prima offerta del Napoli è stata fino al 2026. Entrambe le parti vogliono chiudere”.

Piotr #Zielinski is one step away to extend his contract with #Napoli. He will earn €3M/year + bonuses. Last details about the end of the contract. He asks until 2027 at least, while first Napoli’s bid was until 2026. Both sides want to close. #transfers https://t.co/iJyA3TwNAx

