CLAMOROSA ULTIM’ORA – Zielinski escluso dalla lista Champions, ma non è l’unico

Clamorosa ultim’ora, Zielinski escluso dalla lista Champions

Ultim’ora, Zielinski escluso dalla lista Champions, ancora non è ufficiale, ma il Napoli sembra ormai aver deciso: Piotr Zielinski sarà escluso dalla lista Champions League. Il polacco, è in scadenza e ad un passo dall’addio a fine stagione, non sarà dunque utilizzabile negli ottavi di finale contro il Barcellona.

Ad annunciare la notizia è il Corriere dello Sport, che sottolinea come anche il neo acquisto Dendoncker sarà escluso dalla lista Champions (presente Traorè): entrambi sono invece presenti nella lista Serie A, mentre out da tutto è Diego Demme. Ecco quanto scritto dall’edizione online del quotidiano:

Tra il Napoli è Piotr Zielinski è finita e nel peggiore dei modi, come nessuno avrebbe immaginato, come non avrebbe voluto il polacco, come ha deciso De Laurentiis. Il centrocampista, otto anni con la maglia del Napoli, in scadenza a giugno prossimo, è fuori dalla lista Champions. Resta in quella del campionato ma, curiosamente, domenica difficilmente giocherà con il Verona, avendo avvertito in mattinata il solito affaticamento muscolare. Fuori dalla lista Champions anche il neo acquisto Dendoncker, che a questo punto dovrà essere utilizzato solo in campionato. E’ finita anche con Demme: né Champions, né campionato.

