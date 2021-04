Ziliani sugli episodi di Torino-Juventus

Il giornalista Paolo Ziliani attraverso il suo account Twitter ufficiale, ha espresso una sua opinione in merito ad alcuni episodi dubbi avvenuti durante il match. Ecco quanto riportato:

“Una volta lo prende a pugni un pugile, un’altra lo investe un Tir in corsa. Ma è sempre tutto okay, nessuna sanzione per il pugile e al Tir non chiedono nemmeno patente e libretto. È il calcio col verme, lo sai bene vero Belotti”.

Una volta lo prende a pugni un pugile, un’altra lo investe un Tir in corsa. Ma è sempre tutto okay, nessuna sanzione per il pugile e al Tir non chiedono nemmeno patente e libretto. È il calcio col verme, lo sai bene vero ⁦@gallobelotti⁩?#Belotti pic.twitter.com/Vq9IBXogjN — Paolo Ziliani (@ZZiliani) April 4, 2021

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Perillo distrugge Maksimovic: “Non sarà rimpianto dai napoletani”

Napoli, il silenzio stampa impedisce a Gattuso di prendersi qualche rivincita

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Birmania: uova pasquali per protesta contro giunta militare