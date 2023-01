Ziliani: “Juve? Niente Champions e Vlahovic parte, Zidane e Conte non verranno”

Paolo Ziliani su quello che potrebbe aspettare la Juve nei prossimi mesi

Paolo Ziliani, giornalista per Il Fatto Quotidiano, ha commentato sul suo profilo Twitter un articolo della Gazzetta dello Sport che si interroga sul destino di Massimiliano Allegri dopo la figuraccia di Napoli.

Queste le sue parole:

“Come se non ci fosse il pericolo di pesanti penalizzazioni (o peggio). Invece: 1. la Juve nel 23-24 al 99% non farà la Champions; 2. Conte e Zidane non verranno mai; 3. si punta già ora a vendere Vlahovic; 4. seguirà fuggi fuggi generale.

Non considerando la Juventus, che a meno di clamorosi insabbiamenti perderà in tribunale, come minimo, il diritto di giocare la Champions League, la lotta per il quarto posto è aperta e se la giocano Lazio, Atalanta e Roma. Ma anche Milan e Inter devono darsi una mossa per non rischiare”.

