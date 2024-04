Campi Flegrei Tv – Zoff: “Conte? Dinamiche in cui preferisco non entrare, ma è un grande allenatore”

L’ex portiere del Napoli e della Nazionale Italiana, Dino Zoff è intervenuto ai microfoni di Azzurro99: “Conte? Preferisco non entrare in queste dinamiche. Sicuramente è un grande allenatore e non credo possa avere problemi con ADL.

Per il Napoli sarebbe importante tenersi campioni quali Osimhen, Kvara anche per essere competitivi a livello internazionale. Anzi sarebbe fondamentale aumentare ancor di più il numero di calciatori di livello.

Meret? È comunque un portiere della Nazionale, non credo sia lui il problema del Napoli”.

