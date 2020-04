Zoff su Meret: ”La storia del gioco con i piedi ha stufato. Il portiere è decisivo quando para”

Zoff: Meret? Un portiere giovane così forte è importante che giochi e faccia esperienza. Deve crescere nel guidare la difesa? Può darsi, ma certe cose sono implicite

Dino Zoff, ex portiere del Napoli e della Nazionale Italiana, intervistato da Radio Marte, ha parlato di Meret e del gioco con i piedi che molti tecnici richiedono ai loro portieri.

Queste le sue parole:

“Meret? Un portiere giovane così forte è importante che giochi e faccia esperienza. Non so cosa consigliare a lui. Meglio se giocasse a Napoli. Questa storia del gioco con i piedi ha un po’ stufato. Il portiere è decisivo quando para. La personalità si dimostra tra i pali e non fuori.

Meret deve crescere nel guidare la difesa? Può darsi, ma certe cose sono implicite. Il portiere tra i pali e sulla palle lunghe è padrone della sfera. Poi l’intesa con i compagni cresce giocando, Il dualismo Ospina-Meret? Non entro nel merito delle legittime scelte che sta operando Gattuso”, Ha concluso Zoff.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Feltri pungola De Luca: “Chiudere i confini campani: anche per chi preferirebbe uscirne?”

FOTO – Assurdo a Saviano! Folla in strada per il saluto al sindaco morto di Covid-19

CONTENUTI EXTRA DA FIRST RADIO WEB

Coronavirus: Un doodle di Google per chi sta aiutando nell’emergenza

Autore Vincenzo Vitiello https://www.forzazzurri.net Giornalista Sportivo – Napoletano di origine e milanese di adozione, segue tutto lo sport in generale ed il calcio in particolare. Oltre ad aver esercitato la professione di Docente di scuola media superiore, ha collaborato con alcune testate giornalistiche See author's posts