Zuliani attacca il Napoli: “Dategli 30 punti di penalizzazione, stanno vincendo con una plusvalenza”

Zuliani attacca il Napoli chiedendo una penalizzazione

Il giornalista Claudio Ziliani, noto per la sua juventina, nel corso di una diretta Twitch attacca duramente il Napoli tirando in ballo il presunto caso di Osimhen tanto da chiedere una penalizzazione in classifica anche per gli azzurri. Ecco quanto dichiarato:

“Se noi prendiamo 15 punti di penalizzazione per delle plusvalenze di giocatori veri che giocano, gliene vuoi dare 30 al Napoli, saremmo a pari punti in classifica. Stanno vincendo il campionato grazie ai gol di un giocatore che è frutto di una plusvalenza dove ci sono dei giocatori della Primavera che non hanno mai fatto le visite mediche, quella è la realtà di questo campionato. A parte invertite la Juventus domina il campionato, al Napoli gli parte un’inchiestina mentre è a 7 punti e deve giocare con noi e gli danno 15 punti di penalizzazione, di contro la Juve vince con il capocannoniere frutto di plusvalenze, cosa dicevano e scrivevano in Italia? Loro dicono che guarda caso tu, ma io posso tranquillamente fare il giochino con loro dicendogli che hanno vinto 3 scudetti di cui uno con la plusvalenza di Osimhen, uno con la monetina di Carmando e Alemao e la Coppa Uefa ce l’hanno ‘ciulata’ a noi con dei favori arbitrali, ogni volta che vincono c’è l’arbitro di mezzo.”

Fonte immagine in evidenza: pagina ufficiale Facebook Claudio Zuliani

