A JUCATELLA – Questa settimana puntiamo sulla Premier League

ECCO LE NOSTRE PROPOSTE

Leicester-Liverpool (26 dicembre ore 21:00)



Analisi ultime gare disputate:

1. Il Leicester è uscito sconfitto dallo scontro con il City (3-1);

2. Il Liverpool ha battuto il Watford per 2-0.

Statistiche di campionato:

1. Dopo 18 partite, i foxes sono secondi in classifica con 39 punti (12V-3N-3S), hanno segnato 41 gol e ne hanno subiti solo 14;

2. Dopo 17 partite, i reds sono in testa alla classifica (16V-1N-0S) hanno segnato tantissimo, 42 gol, e hanno subito gli stessi gol dei rivali di giornata: solo 14 gol incassati

rendimento ultime 5 partite:

1. Il Leicester è stato sconfitto in casa dei Citizens (3-1), poi 1 pareggio e 3 vittorie.

2. Il Liverpool, battendo i brasiliani del Flamengo (1-0 dts) si è laureato Campione del Mondo ed ha vinto tutte le ultime 5 gare di Premier disputate.

Il consiglio per questa scommessa

Sono due squadre che segnano molto, hanno la media di 2,5 gol segnati a partita. Il Liverpool viaggia ad una media altissima, 16 vittorie su 17, mentre il Leicester ha un ampio vantaggio sulla quinta in classifica. Si ipotizza un incontro ricco di gol, spettacolare e senza troppi tatticismi, come d’altronde “vuole” la scuola inglese.

Il nostro pronostico: COMBO GOL + OVER 2,5

Wolverhampton-Manchester City (27 dicembre ore 20:45)

Analisi ultime gare disputate:

1. Il Wolverhampton è andato a vincere a Norwich 2-1;

2. I Citizens hanno battuto in casa il Leicester 3-1.

Statistiche di campionato:

1. Dopo 18 partite, il Wolves occupano il sesto posto in classifica con 27 punti (6V-9N-3S), hanno 26 gol all’attivo e la difesa che prende spesso gol: sono 22 le reti incassate;

2. Dopo 18 partite, il City è terzo nella graduatoria di Premier League con 38 punti (12V-2N-4S). Il suo attacco è il più prolifico della Premier con 50 gol segnati e la difesa che, comunque, concede qualcosa: 20 sono le reti subite.

rendimento ultime 5 partite:

1. La squadra di casa ha vinto 2 partite, contro il Norwich e il West Ham, ha pareggiato le gare contro il Brighton e contro lo Sheffield Utd ed è stato sconfitto dal Tottenham in casa.

2. Il Manchester City arriva a questo incontro dopo 2 vittorie consecutive, contro Leicester e Arsenal, dopo aver perso, in casa, il derby contro lo United. Un’altra vittoria è arrivata ai danni del Burnley e il pari contro il Newcastle completa la striscia delle ultime cinque.

Il consiglio per questa scommessa

Il Wolverhampton si trova ad 1 solo punto dalla zona Europa, vanta una delle difese meno battute della Premier, con 22 reti subite, mentre non è particolarmente prolifico sotto porta dove conta 26 gol fatti. Il Manchester City versione trasferta riesce a trovare facilmente la via del gol con 10 fatti nelle ultime quattro ma difficilmente riesce a terminare una partita con la rete inviolata lontano da casa: è successo solo tre volte.

ecco il nostro pronostico: COMBO GOL + OVER 2,5

RICORDA: un giocatore responsabile cerca di tenere sempre il gioco sotto controllo, quindi:

• cerca di stabilire un limite di gioco e non oltrepassarlo mai!

• non chiedere mai denaro in prestito per giocare! Sarà sempre denaro perso!

• se decidi di mettere sul tavolo di gioco una somma di denaro, gioca solo quella somma!

Antonio De Nigro