Addio Zielinski fa spazio a Lo Celso: serve un profilo esperto

Il Napoli è pronto a vendere Piotr Zielinski, che nonostante la resistenza dei giorni scorsi, è orientato ad accettare la proposta Araba. Al suo posto si pensa ad un profilo esperto, dopo l’arrivo di Gabri Veiga:

“Il secondo risvolto è il ritorno su Giovani Lo Celso per completare il reparto. Con la partenza di Zielinski, il Napoli può contare nuovamente uno slot libero da indirizzare a un profilo esperto e internazionale da acquistare in prestito con diritto di riscatto. L’argentino, 27 anni, risponde perfettamente all’identikit, com’era stato per Ndombelé un anno fa. I dialoghi con il Tottenham, già a buon punto, erano stati sospesi e in questi giorni sono destinati a riprendere”.

