Corriere del Mezzogiorno – ADL a colloquio con i dirigenti del Napoli: la sua decisione è chiara.

Aurelio De Laurentiis, nella giornata di ieri, non ha assistito direttamente all’allenamento, ma si è recato a Castel Volturno. Ha deciso di trascorrere il pomeriggio al Konami Training Center, e come ha dichiarato il quotidiano, ha approfittato per dare alcuni consigli e fare il punto della situazione con i dirigenti del Napoli.

“Il patron conferma il suo impegno al fianco della squadra, ieri non ha seguito l’allenamento mattutino ma nel primo pomeriggio è arrivato al centro sportivo di Castel Volturno e ha colloquiato con i dirigenti Micheli, Meluso e Sinicropi“.

Fonte foto: – Flickr.com

