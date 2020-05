ADL ha comunicato che l’allenamento dei calciatori dovrà continuare da casa

News calcio Napoli – ADL ha comunicato che l’allenamento dei calciatori dovrà continuare da casa. Come racconta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è stato tra i presidenti più attivi per spingere il calcio verso la ripartenza, ma sempre nel rispetto di tutte le condizioni necessarie alla tutela della salute:

“La pandemia ha colpito anche il Napoli che ha optato per la cassa integrazione per una trentina di dipendenti, ha congelato gli stipendi dei contratti sportivi per marzo e probabilmente lo farà anche per aprile. De Laurentiis ha comunicato che l’allenamento dei calciatori dovrà continuare a casa senza lavoro atletico nei parchi o per strada anche se saranno consentite dalle istituzioni”

