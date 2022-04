ADL va da Mertens e non solo: vorrebbe un appartamento accanto al suo (o il suo)

La Gazzetta dello Sport – De Laurentiis a Posillipo per Mertens e non solo: è interessato ad un appartamento accanto al suo, o proprio il suo.

Il retroscena del quotidiano rivela che martedì Aurelio De Laurentiis si è recato a Posillipo non solo per parlare con Dries Mertens, ma anche per altri motivi:

“De Laurentiis è interessato all’acquisto di un appartamento attiguo a quello di Mertens e aveva anche appuntamento col venditore. E così i due si sono scambiati battute col presidente che, tra l’altro, ha detto al suo cannoniere che se va via prenderà proprio l’appartamento vissuto dalla famiglia belga”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

ADL: “Quando vedi una partita, anche se sei il presidente, diventi un tifoso da Curva e Distinti”

Ultim’ora – Il Manchester United sorpassa tutti per Osimhen: Adl tratta per la cessione

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Stampa e palazzo: doppio cognome, armi a Kiev, fisco e Csm