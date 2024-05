Calciomercato Napoli – Pressing su Buongiorno e Gudmundsson, trattativa avviata

Calciomercato Napoli, pressing su Buongiorno e Gudmundsson. Le ultime

Calciomercato Napoli – La redazione di Sky Sport ha riportato alcuni aggiornamenti sulle possibili mosse di mercato degli azzurri:

Bisogna capire il mercato in uscita, sicuramente andranno presi due difensori. È forte il pressing su Buongiorno, su Gudmundsson è già partita la trattativa e poi bisogna capire le manovre in attacco. La volontà è di vendere Osimhen, ha uno stipendio molto alto. Si era pensato al Chelsea con Lukaku nella trattativa. Al momento l’unica offerta importante è arrivata dal Psg per Kvara. E poi Di Lorenzo con le parole del suo agente, i fischi. Uno strappo evidente con la città anche perché è incedibile con Conte. Bisogna capire se questo strappo si potrà ricucire.

