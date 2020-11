Alberto Angela omaggia Maradona: “In ogni suo gol c’erano un po’ tutti i napoletani”

Intervistato a Rai 3, infatti, il noto conduttore di programmi scientifici, Alberto Angela, ha parlato così del Pibe de Oro:

“Bisogna capire bene Napoli. Il capoluogo campano è una città greca, d’origini greche: anche la socialità e il modo di vivere. Anche quando accogli una personalità così, lo fai in modo greco. Bisognerebbe conoscere bene Napoli anche per capire quanto sta accadendo in questi giorni di lutto per la scomparsa dell’argentino Diego Armando Maradona. Napoli ha accolto Maradona come se fosse una divinità greca, ha messo un posto in più nel Pantheon, ma anche lui ha ricevuto e ha dato tanto. In ogni goal realizzato c’erano un po’ tutti i napoletani. Sono stati loro a contribuire a renderlo ancora più grande di ciò che già era!”