Meret, sui social: “Abbiamo dato tutto, non è basato. Orgoglioso di questo gruppo, ringrazio i tifosi”

Meret, il post sui social dopo il pari con il Milan

Alex Meret portiere del Napoli, ha pubblicato un post sui social dopo il pari con il Milan.

Meret , il post sui social:

“Abbiamo dato tutto ma non è bastato, orgoglioso di far parte di questo grande gruppo. Grazie a tutti i tifosi per il sostegno e l’atmosfera incredibile di ieri sera!”.

