Allegri a JTV: “Mi tengo stretto il risultato”

Sono contento per come i ragazzi hanno interpretato la gara. Abbiamo fatto buone cose, poi al primo tiro abbiamo preso gol e in questo periodo è complicato reagire. Dobbiamo migliorare molto pur avendo creato molto questa sera, ma siamo rimasti lucidi. Chi è entrato ha fatto bene e questo deve essere lo spirito di questo gruppo, poi ovviamente bisogna gestire meglio la palla e allontanare un po’ di tensione e pressione. Dopo queste prime quattro partite in cui hai subito delle rimonte dopo delle buone gare, anche stasera dopo il nostro vantaggio sono arrivati due gol loro e siamo stati fortunati a non subire il 3-1 che ci avrebbe disintegrato.