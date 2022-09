Allenamento Napoli, Politano e Lozano tornano in gruppo

La SSC Napoli ha pubblicato il report della seduta di allenamento mattutina: Hirving Lozano e Matteo Politano sono tornati in gruppo.

Il Napoli ha effettuato la seduta di allenamento mattutina al Konami Training Center alla vigilia della sfida contro il Torino. Da sottolineare che i due attaccanti Hirving Lozano e Matteo Politano sono tornati ad allenarsi in gruppo. L’attaccante messicano è tornato dal Messico dopo gli impegni avuti con la sua Nazionale, mentre Politano nei giorni scorsi aveva svolto sedute di allenamenti individuali a causa di un infortunio alla caviglia. Ancora lavoro personalizzato per Victor Osimhen.

Di seguito il report:

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match di domani contro il Torino in programma allo Stadio Maradona per l’ottava giornata di Serie A. Dopo una prima fase di attivazione in palestra, la squadra ha svolto esercizi atletici finalizzati alla rapidità e lavoro tattico. Successivamente partita a campo ridotto, possesso palla e chiusura con situazioni di gioco su palle inattive. Politano ha svolto l’intera seduta in gruppo. Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in campo. Lozano è rientrato dall’impegno con la Nazionale e ha svolto allenamento in gruppo. Assente Gaetano per una sindrome para influenzale.”

