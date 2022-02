Alvino su Cagliari-Napoli: “Mi aspetto una gara molto complicata”

Carlo Alvino è intervenuto in onda su Kiss Kiss Napoli esprimendo la sua opinione sulla prossima sfida tra Cagliari e Napoli.

Dopo l’avventura in Europa League, che avrà luogo il prossimo giovedì a Barcellona, il Napoli si dovrà subito dedicare ad un’altra sfida. Si tratta della gara contro il Cagliari in programma il prossimo lunedì allo Stadio Unipol Domus.

A tal proposito anche il giornalista Carlo Alvino ha espresso il suo parere nel corso della trasmissione Radio Gol, in onda su Kiss Kiss Napoli. Secondo il tifoso azzurro si tratta di una partita non proprio semplice per i partenopei.

“La partita contro il Cagliari sarà complicati per una serie di motivi. Ci sono due ostacoli in più: in primis tutte le avversarie avranno già disputato la propria gara, dunque il Napoli avrà una maggiore pressione psicologica. Inoltre questa gara si giocherà dopo la trasferta contro il Barcellona. Per me si tratta della cosiddetta gara trappola. Detto ciò però, c’è da dire che il Napoli visto a Venezia mi ha fatto capire che è capace di trasformare la pressione in vittoria”.

