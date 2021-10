Alvino su Napoli-Bologna: “Ecco una scena che mi è rimasta impressa”

“Credo che Elmas ha fatto una grande partita. Ha dimostrato che è all’altezza di far parte degli undici titolari azzurri. D’altronde non ci sono titolarissimi, ma solo un gruppo unito. Spalletti sfrutta tutti e si fida di tutta la squadra. I complimenti vanno anche alla dirigenza degli azzurri perché ha allestito un organico di tutto rispetto. Il Napoli he regolato male la pressione, soprattutto con le piccole squdre, mentre adesso le gestisce bene. Al minuto 85, mi è rimasta impressa una scena allo Stadio Maradona: sul punteggio di 3 a 0 il Napoli cercava ancora il goal con grande carica.”

Napoli-Verona, biglietti in vendita dalle 15.00 di oggi: gratis gli Under 14

Salernitana-Napoli sarà diretta da Fabbri

