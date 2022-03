Ambrosino: “Voglio diventare una bandiera del Napoli”

“Voglio diventare una bandiera del Napoli. Ho fatto per sei anni il pendolare, andavo tutti i giorni in traghetto da Procida a Napoli per allenarmi con le giovanili del Napoli. Partivo con il traghetto delle 15 e tornavo a casa verso le 23. Mi accompagnava mio padre o mia madre Tania. Durante il viaggio mangiavo e studiavo. Poi, quattro anni fa sono entrato nella foresteria della società, ma non ho mai messo in secondo piano lo studio. Adesso sono iscritto al quinto anno di ragioneria. Ho fatto tutto questo per la passione per il calcio e per il Napoli. Mi piacerebbe ripercorrere la strada di Lorenzo Insigne, che è diventato il capitano della squadra del cuore. Adesso sono orgoglioso di indossare la maglia della Nazionale. L’Under 19 è un gruppo fantastico e lotteremo per conquistare l’obiettivo dell’Europeo. Potevo trasferirmi all’estero, se ne parlò a dicembre. Non so bene quali club erano interessati a me, comunque sia non ho avuto dubbi: io sono napoletano e voglio realizzare i miei sogni in questa squadra. Poche settimane dopo, ho firmato il contratto con il Napoli.”

Giuseppe Ambrosino rilascia qualche parola anche per Luciano Spalletti:

“Ho fatto parte della squadra che andò a giocare la partita contro lo Spartak a Mosca. Nel Napoli c’era un clima sereno, i giovani sono accolti con affetto”.

Infine gli viene chiesto se spera di essere convocato per la gare di Bergamo, poiché Osimhen e Petagna non ci saranno:

“Un calciatore deve pensare a lavorare, poi sarà l’allenatore che deciderà. La regola è sempre stata così. So che la mia strada è fatta di altri anni sacrifici: li affronterò.”

