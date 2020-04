Ancora Feltri: “Al Sud sono felici che al Nord ci siano tanti morti”

Vittorio Feltri, nel suo editoriale su Libero, ha commentato le recenti polemiche sulla gestione dell’emergenza Coronavirus.

“Il sud gioisce e fa le pernacchie al Nord, felice che i settentrionali siano stati massacrati dal virus. I meridionali interpretano questa congiuntura come un giudizio universale. Pensano – scrivono e cantano – con gaudio che la giustizia divina ha regolato i conti in sospeso da secoli. “Che meraviglia vedere i polentoni che annaspa no nelle sale della terapia intensiva. Quanti morti ieri a Milano? 800? Buona notizia. A Napoli solo 200. Ovvio, noi partenopei siamo migliori, moralmente più saldi, non adoriamo dio Soldo ma, al massimo, San Gennaro”. Altro che unità Nazionale. Godiamoci la Vendetta” si legge.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Coronavirus, Conte: “Fase 2 dal 4 maggio, programmi differenziati per le varie regioni”

Coronavirus, le quotazioni del petrolio ad un ribasso storico

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Coronavirus: Lombardia chiede la ripresa delle attività produttive dal 4/5