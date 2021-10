Arbitro Kruzliak disastroso: espulsione mancata e una miriade di decisioni sbagliate

La partita di ieri tra Napoli e Spartak Mosca è stata condizionata da un arbitraggio non all’altezza

Dopo la beffa nel finale subita dal Milan contro l’Atletico Madrid in Champions League, dove al 94′ l’arbitro Cakir ha assegnato agli spagnoli un rigore inesistente, anche il Napoli recrimina per una direzione di gara obbiettivamente disastrosa.

Nella serata di ieri gli azzurri sono stati sconfitti dallo Spartak Mosca nella seconda gara del gruppo C di Europa League. giornata da dimenticare per queste due italiane che escono con le ossa rotte dai loro impegni europei a causa di arbitri non all’altezza. Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna da un 4 in pagella al direttore di gara Kruzkiak.

Questo è quanto si legge

“Un arbitro scarso, almeno per quello che ha fatto vedere ieri al Maradona. E lo slovacco Ivan Kruzliak, di cose, ne ha fatte vedere diverse: due OFR (la revisione sul campo), ben 12 cartellini gialli (a fronte di 26 falli fischiati, in pratica un giallo ogni due falli) e due rossi”.

“In mezzo una miriade di decisioni sbagliate, come l’aver graziato subito Caufriez. La partita è diventata una corrida. Quando Caufriez interviene a forbice su Osimhen, il cartellino più appropriato sarebbe stato il rosso: duro, incurante dell’incolumità dell’avversario. L’esterno russo verrà espulso nel finale, ancora su Osimhen”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

De Giovanni contro Mario Rui: “Un professionista non può fare così”

Giuntoli: “Per il rinnovi di Insigne c’è fiducia, fissato il riscatto di Anguissa”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Valentina Colombi, ex di Piero Neri, mette in guardia Raffaella Fico: “È ancora innamorato di me”