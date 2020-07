Atalanta-Napoli, le probabili formazioni: out Palomino e Allan, in dubbio Gomez

Squalificato Malinovskyi, al rilancio Ilicic sulla trequarti al fianco di Gomez (leggermente affaticato) per sostenere la punta (serrato ballottaggio tra Zapata e Muriel, in rialzo le quotazioni di quest’ultimo dopo la doppietta di Udine). Torna titolare Gosens sulla sinistra, mentre a destra Castagne potrebbe essere inizialmente preferito a Hateboer. In mezzo al campo riecco De Roon dall’inizio. Non convocato Palomino, dopo che l’argentino nell’allenamento di martedì pomeriggio ha lamentato un fastidio muscolare al flessore.