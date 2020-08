Napoli, furia De Laurentiis: “Barcellona? Se succede qualcosa, scatenerò l’inferno”

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta alcune dichiarazioni rilasciate dal Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis su Immobile, Barcellona e Osimhen

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta alcune dichiarazioni rilasciate dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis:

“Immobile? L’attaccante della Lazio mi piace, certo, ma per acquistarlo dovrei vendere i due terzi dei miei big, cosa improbabile. Barcellona? Mi auguro per il bene di tutti che non succeda niente altrimenti scatenerò l’inferno. Sarri? Peccato, se fosse rimasto avremmo vinto il campionato insieme. Gattuso? Se il mister si troverà bene il progetto potrà continuare ma se vorrà approdare in altri lidi, ce ne faremo una ragione e cambieremo. Osimhen? Da Victor non dobbiamo aspettarci tutto e subito, non è uno da 25-30 goal ma dovrebbe esprimere un gioco per la squadra e far fare goal anche agli altri compagni”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Il CdS sull’affare dell’anno: “Dal fallimento ad Osimhen, le favole esistono”

Sportitalia – Osimhen, trattativa pazzesca: altro che 80 milioni, ecco quanto è costato

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Scatta l’ecobonus auto, sconto può arrivare a 10mila euro