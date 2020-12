Auriemma cronoprogramma: “Recuperi Osimhen e Mertens: tre le date del possibile rientro”

Auriemma sui recuperi di Osimhen e Mertens: tre le date possibili

Ultime Notizie Napoli – Raffaele Auriemma cronoprogramma sui recuperi di Osimhen e Mertens, ecco quanto scrive su Tuttosport:

Auriemma, cronoprogramma recuperi Osimhen e Mertens:

“Come se fossero due re magi che porteranno un dono importante al Napoli: il gol smarrito. L’attesa è febbrile per il rientro in squadra di Victor Osimhen e di Dries Mertens, anche se sembra improbabile che possano rivedersi a Castelvolturno già martedì alla ripresa del campionato. Meglio che proseguano il percorso di recupero intrapreso presso la clinica “Move to Cure” di Anversa, per poi riaggregarsi ai compagni di squadra il 4 gennaio, con l’obiettivo di rivederli schierati in Coppa Italia contro l’Empoli (il 13 gennaio), oppure con la Fiorentina in campionato (il 17 gennaio), al massimo per finale di Supercoppa italiana contro la Juventus il 20 gennaio. Questo il cronoprogramma per mettere fine al periodo-no”

