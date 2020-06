Auriemma: “Il Napoli sogna Immobile, ma ci vorrebbero 100 milioni complessivi”

Il Napoli sogna Ciro, che costa troppo. Titola così la pagina di Tuttosport dedicata alle questioni del Napoli, con Raffaele Auriemma che parla dei desideri di Gattuso legati al bomber della Lazio.

“L’unica grande richiesta del coach riguarda la punta centrale ed un esterno d’attacco che “veda” la porta in maniera quantitativamente superiore rispetto al Callejon degli ultimi tempi. Ciro Immobile rappresenta il non plus ultra sotto il profilo tecnico, non altrettanto sotto quello contabile: portare a Napoli il bomber della Lazio, ormai trentenne, significherebbe investire anche più di 100 milioni“, scrive il quotidiano torinese.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Coronavirus Italia, dal 1 giugno liberi tutti: niente mascherine

Locatelli contro Zangrillo: “Sconcertato per le sue dichiarazioni. Il Coronavirus circola ancora”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Picchiano e tentano di investire giovane