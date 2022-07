Avellino, annunciati gli allenatori delle giovanili del club

ANNUNCIATI I MISTER DELLE GIOVANILI IN CASA AVELLINO

La società U.S. Avellino, nel corso della serata di presentazione tenutasi ieri sera allo stadio “Partenio-Lombardi”, come riportato dal portale “TuttoCalcioGiovanile.it“, ha annunciato anche i nomi dei mister che alleneranno nella prossima stagione le 3 categorie PRO.

La Primavera verrà guidata dal tecnico Raffaele Biancolino assieme a mister Iandolo. Biancolino, ex calciatore dei Lupi in passato, anche nello scorso anno era in coppia con mister Iandolo sempre alla Primavera dei biancoverdi.

L’Under 17 verrà allenata da mister Nicola Liguori reduce da stagioni vissute in panchina con Paganese U17 e Juve Stabia Berretti, ma soprattutto ben 10 anni di Giovanili Napoli.

Infine, l’Under 15 (gruppo 2008) è stata affidata a mister Corrado Pianese, ex allenatore delle giovanili della Cavese e nella scorsa stagione della Paganese U16.

Gigi Molino, ex bomber di Avellino, Foggia, Benevento e tante altre squadre, gestirà la cantera irpina (dai 2009 in giù).