Bagni: “Osimhen, si al rinnovo”

Osimhen sposa il Napoli.

L’ex centrocampista del Napoli, Salvatore Bagni, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione ‘Si gonfia la rete‘, programma in onda sulla emittente Tele A, ecco le sue parole:

“Victor Osimhen è legato al Napoli da un contratto che terminerà il trenta giugno del 2025. I partenopei chiederanno al nigeriano di prolungare il suo contratto per un’altra stagione. Vi posso già anticipare la risposta dell’ex Lille: dirà sicuramente di sì ad Aurelio De Laurentiis. Non sono nemmeno tanto convinto che arriveranno delle offerte a tre cifre ad Aurelio De Laurentiis nei prossimi mesi. L’attaccante sta facendo benissimo, ma il suo calcio è ancora in forte evoluzione. Quando il suo percorso di crescita sarà completato potrà anche andare in un top club internazionale”.