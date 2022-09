Bagni su Kim: “Tre anni fa lo proposi in Inghilterra”

Salvatore Bagni svela un retroscena su Kim

Salvatore Bagni, storico ex attaccante del Napoli, in una intervista al Corriere dello Sport ha svelato un retroscena sul difensore azzurro Kim. Ecco le sue parole:

“Tre anni fa volevo proporre Kim in Inghilterra. Lui era appena passato dal Jeonbuk Hyundai al Beijing Guoan per cinque milioni, ma non ci fu riscontro da parte di nessuno, non solo dai club inglesi, infatti l’anno dopo, a 24 anni, è andato al Fenerbahce per soli tre milioni. Vuol dire che nessuno si era ancora accorto delle sue potenzialità. Complimenti a Giuntoli”.

