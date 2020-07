Barcellona – Infortunio per Griezmann: a rischio gara contro il Napoli!

Infortunio per Griezmann nel corso della gara contro il Valladolid. Il calciatore rischia di saltare la gara di Champions contro il Napoli

Antoine Griezmann ha riportato una lesione al quadricipite femorale della coscia destra nel corso della gara Valladolid-Barcellona. per la cronaca la partita è stata vinta per 1-0 dai blaugrana con gol di Messi su assist di Vidal.

L’infortunio del francese, sostituito nell’intervallo da Suarez, non sembra essere di poco conto. Il forte attaccante rischia di saltare la gara di ritorno di Champions League dell’8 agosto contro il Napoli.

Il Barcellona ha comunicato: “Gli esami di questa mattina hanno evidenziato che Antoine Griezmann soffre di una lesione al quadricipite della gamba destra. L’evoluzione dell’infortunio determinerà la sua disponibilità”.

Non sono stati resi noti i tempi di recupero, ma sicuramente si farà di tutto per avere Griezmann a disposizione per l’importante gara di Champions contro il Napoli.

