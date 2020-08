Barcellona-Napoli – Finisce in Spagna la stagione 2019-2020 degli azzurri

Fischio finale al Camp Nou. Il Barcellona batte il Napoli ed arriva ai quarti di Champions per la 13esima volta consecutiva.

Primo tempo

Partenza sprint del Napoli che sfiora il vantaggio con Dries Mertens che non riesce a sfruttare un errore della retroguardia blaugrana, antcipa l’impatto col pallone e colpisce il palo esterno. Ancora Napoli in un ottimo inizio di gara, vengono serviti al limite dell’area sia Zielinski che Callejon ma la palla vola alta in entrambi i casi. Al minuto 9 il vantaggio dei padroni di casa che di fatto spengono l’entusiasmo del Napoli. Lenglet, dopo un vistoso fallo su Demme, insacca di testa all destra di Ospina. Il Napoli non accenna a reagire e lascia il pallino del gioco al Barcellona. Al ’22 Lionel Messi fa un gol alla Messi, si ritrova a terra dopo una serpentina nelle maglie azzurre ma riesce ad alzarsi, afferrare la palla e metterla in rete nell’angolino. All’asso argentino viene annullato un gol per fallo di mano alla mezz’ora di gioco. Il 3-0 non tarda ad arrivare, viene fischiato un calcio di rigore a Messi che con caparbietà e coraggio ha messo il piede tra il rilancio di Koulibaly ed il pallone. Batte Suarez e porta i suoi sul 3-0. Riapre il match Lorenzo Insigne, concesso un calcio di rigore anche al Napoli quasi allo scadere dei 5′ di recupero concessi dal direttore di gara. Stavolta è Dries Mertens ad aver anticipato Rakitic ed aver concesso al Napoli di accorciare le distanze.

Secondo tempo

Tanto Napoli nella seconda frazione di gioco. Partono subito a ritmi alti gli azzurri, così come all’inizio del match. L’intensità del gioco non produce azioni da gol ma numerose azioni potenziali da rete che si perdono per frenesia e per l’organizzazione difensiva del Barcellona. Dal canto loro i blaugrana non spingono sull’acceleratore quando sono in possesso della palla ma, forti del risultato a loro vantaggio, calano il ritmo sfruttando la loro abilità nel fraseggio e l’esperienza nel gestire partite di questo livello. Al ’70 cambia assetto Gennaro Gattuso passando al 4-2-3-1 inserendo Politano e Lozano che prendono posizione sulla linea di Insigne alle spalle di Dries Mertens. Nonostante il punteggio resti fermo sul 3-1, il Napoli esce a testa alta dal Camp Nou e dalla Champions League, per la terza volta agli ottavi.

Mario Scala

